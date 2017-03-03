Süper Lig'de 23. hafta programı

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Lig'in 23. haftası bugün oynanacak Trabzonspor-Kardemir Karabükspor maçıyla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 23. haftanın ilk maçında Trabzonspor, Kardemir Karabükspor ile bugün 20.00'de karşı karşıya gelecek. Medical Park Arena'daki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 23. hafta maçlarının programı şöyle:

3 MART CUMA

Trabzonspor-Kardemir Karabükspor (Medical Park Arena)

4 Mart CUMARTESİ:

16.00 Bursaspor-Gaziantepspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Arena)

5 MART PAZAR

13.30 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Adanaspor-Atiker Konyaspor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Kayserispor-Kasımpaşa (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Fenerbahçe-Osmanlıspor (Ülker)

6 MART PAZARTESİ

19.00 Gençlerbirliği-Akhisar Belediyespor (Ankara 19 Mayıs)

20.00 Antalyaspor-Galatasaray (Antalya)

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