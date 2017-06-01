Süper Lig'de hakemlere uzun eğitim şart!

Hafta sonunda oynanacak maçlarda düşecek son takım olan Bursaspor mu? yoksa Çaykur Rizespor mu? olacak merakla bekliyoruz. Beşiktaş'ın 3. yıldızı taktığı şampiyonluğunu kutlarken, son hafta maçları küme düşme hattının dışında formalite olarak oynanacaktır. Turgay Şeren sezonu eğrisiyle, doğrusuyla sonlanacak. Geride kalan 33 haftada hakemlerin iyi yönettiği maçların yanı sıra hakem hatalarının fazla olduğu müsabakalar da seyrettik. Bu hataların düzeltilmesi için sezon boyu önerilerimiz oldu. Bu yıl geride kaldı ancak önümüzdeki sezonun daha hareketli geçeceği kesin. Turgay Şeren sezonunda Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor gibi şampiyonluğu zorlayan ekipler bekleneni veremediler. Bu kulüpler başarısızlığını unutturmak için yeni sezon transferlerine şimdiden başladı. Bu da gelecek yılın hakemler için daha zor olacağının kaçınılmaz olacağını işaret ediyor. Video hakemlik başlarsa hakemlere bazı pozisyonlar fayda sağlarken bazıları da aleyhine olacak. Sezona 2-3 günlük seminerlerle değil daha uzun süreli görsel eğitimlerle yapılarak başlanmalı. Benim MHK'da iken, 100 istikbal vaadeden hakeme Sapanca'da 1 hafta boyunca geceli gündüzlü eğitimler vermiştik. Yabancı hakem hocaları UEFA gereği eğitim versinler ancak ülkemizdeki oynanan futbolu, ülkemiz hakem hocaları daha yakından bildikleri için bilhassa onlar da eğitim vermeli. Zor geçmesi beklenen yeni sezona çok iyi hazırlanmalılar.

Atiker Konyaspor- Akhisar Belediyespor

Serkan Tokat

İkinci Akhisar golünde avantaj uygulaması güzel ancak Selim'in 2. sarıdan kırmızı kart göreceğini düşünemedi. Köşe gönderinde topu saklayan eğilip şarj bölgesini kaybeden oyuncu aleyhine endirekt atış vermesi doğruydu.

Kasımpaşa-Antalyaspor

Barış Şimşek

Antalyasporlu yöneticiler, beşincilik için Trabzonspor ile çekişirken, Trabzonlu hakemin bu maça verilişini eleştirdi. Ancak hakem iyi bir müsabaka çıkararak net bir skorla Antalya galibiyeti nedeniyle bu tenkidi boşa çıkardı.

Medipol Başakşehir-Adanaspor

Halis Özkahya

Bazı faul değerlendirme hataları vardı. Pozisyonu izlerken Doko'ya çıkan kırmızı kartın kötü lisandan (küfürlü) olduğunu bizler fark ettik de yalnız yedek kulübesinden Emre Belözoğlu'nun hakem kararına tepkisine sarı kart çıktı. Emre'nin devre arası hakemin üzerine koşması arkadaşları ve hocası tarafından engellendi. O her halde 'ben bu kötü lisanı hep kullanıyorum ama bana kırmızı çıkmıyor' diye mi düşündü. Bu hareketine kırmızı kart gösterilmediği için şanslı.

Fenerbahçe-Trabzonspor

Ali Palabıyık

Fenerbahçe'nin Sow ile attığı net ofsayt golü oynatan yardımcı hakem hatalıydı. Emenike'nin kaleci Onur'a ofsayt düdüğüne rağmen yaptığı hareket en az sarı karttı. Ama buna değil sonrasındaki tavırlarına kart çıktı. Aslında ilk hareketi kartlıktı. İlki verilseydi 2. sıradan kırmızı görebilirdi.

Bursaspor-Gençlerbirliği

Alper Ulusoy

Bazı faul hataları olsa da Bursalıların penaltı beklediği kola çarpmada kol vücuda yapışık olduğu için devam kararı doğruydu. Belki de bu yıl en istikrarlı maçını çıkardı ve seyirciden etkilenmedi.

Osmanlıspor-Çaykur Rizespor

Ümit Öztürk

46. dakikada Prochazka'nın Kweuke'yi düşürüşü tartışmasız penaltıydı. Kweuke bunu değerlendiremedi ancak galibiyet golünü atarak ligde kalma umutlarını sürdürürken hakem de iyi bir yönetim gösterdi.

Kardemir Karabükspor-Kayserispor

Bülent Birincioğlu

İki takım da rahattı. Birer puanın alındığı müsabakada bu yıl Süper Lig'de ilk defa bir maçta görev alan Bülent Birincioğlu görevini iyi bir şekilde yaptı.

Gaziantepspor-Beşiktaş

Mete Kalkavan

Şampiyonluğun belirleneceği müsabakada geçen hafta ligden düşmesi kesinleşen Gaziantepspor'u Beşiktaş rahat ve farklı bir skorla geçerken müsabaka da zor değildi, hakem de zorlanmadı. Antep Stadyumu yapıldığından beri en fazla seyirciyi gördü.

Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray

Halil Umut Meler

Rodriguez'in düşürülüş anında pozisyonun hemen yanında olan hakem bu mutlak penaltıyı niye çalmadı anlaşılamadı. Galatasaray aleyhine verilen penaltıda Ahmet Çalık'ın kolu vücuduna yapışık. Penaltı verilmesi büyük hataydı.