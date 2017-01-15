Suriye çözümüne 'Suudi' engeli!

Suriye’de kalıcı ateşkesin sağlanması ve iç savaşa siyasi çözüm bulunması amacıyla 23 Ocak’ta Kazakistan’ın başkenti Astana’da, Esad rejimi ile muhalif gruplar arasında yapılacak toplantı öncesi, Ankara ve Moskova’da kritik görüşmeler yapıldı.

MİT VE GENELKURMAY

Geçen çarşamba gününden beri Ankara’da yapılan muhalif gruplar toplantısından Astana’ya gidilmesi yönünde karar çıktığı bildirildi. Dışişleri Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı’ndan (MİT) yetkililerin de hazır bulunduğu toplantıda, 31 Suriyeli muhalif gruptan 27’sinin Astana’ya gidilmesi doğrultusunda karar aldığı belirtildi. Toplantıların devam ettiğini söyleyen bir muhalif temsilcisi Hürriyet’e, “Toplantıya katılım yönünde ezici çoğunlukla karar alındı. Ahrar’uş Şam ve bazı gruplar ise rejim güçlerinin ateşkese uymadığı gerekçesiyle Astana’ya gidilmesini içeren bildiriyi imzalamadı. Bu gruplar önce Suriye’de şu anki ateşkesin rejim ve Rusyatarafından nasıl ihlal edildiğinin tespit edilmesi için Astana öncesi uluslararası bir gözlemci heyetinin Suriye’ye gönderilmesinde ısrar ediyorlar” dedi.

SUUDİ ENGELİ İDDİASI

Başka bir muhalif gruptan bir temsilci de, Suudi Arabistan’ın Astana’ya gidilmemesi için muhalif gruplara baskı yaptığını öne sürdü. Aynı yetkili, “Arap basınında çıkan bazı haberlerde, Türkiye’nin muhalif gruplara Astana’ya gitmeleri için baskı yaptığı yazılıyor. Arap basınına bunu yazdıran Suudi yönetimi” iddiasında bulundu. Rus Sputnik ajansının haberine göre toplantıya katılan gruplar arasındaki Ahrar’uş Şam, Feylak el Şam, Bayan Hareketi ve Ahleş Şam’ın temsilcileri ise bildiriyi imzalamayı reddetti. Bildiride muhaliflerin Kazakistan’ın başkenti Astana’ya katılımı için Suriye’nin güneyinde ve Şam’da bugünden itibaren 10 günlük ateşkes sağlanması gibi önkoşullar yer aldı. Moskova’da ise Rusya, Türkiye ve İran heyetleri arasında Astana zirvesi hazırlık sürecinin ele alındığı bir görüşme yaptı.