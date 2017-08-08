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Suriye: İran'dan 47 milyon dolar alacağız

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Suriye: İran'dan 47 milyon dolar alacağız
Suriye Tarım Bakanı Ahmed el-Kadiri, ‘İran kredi hattı’ (El-Hat el-İtimani el-İrani) işbirliği programının ikinci aşaması kapsamında İran’ın Suriye’deki tarım sektörünün gelişimi için 47 milyon dolar vereceğini belirtti.

İran’ın vereceği paranın, Hama bölgesinde şap aşısının üretileceği laboratuvar ve hayvan yemi fabrikası ile Şam yakınlarındaki Sahnaya’da kesimhanenin ve soğuk hava deposunun yapımı için harcanacağı belirtildi.

Hindistan’la da benzer programa sahip olduklarını belirten el-Kadiri, “Bu program kapsamında da hayvan yemi fabrikası inşa ediliyor. Ayrıca Belarus ile tarım teknolojileriyle ilgili ortak projelerimiz var” diye konuştu.

El-Kadiri, Suriye’nin halkına destek verecek tüm ülkelerle işbirliğine açık olduğunu kaydetti.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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