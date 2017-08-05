Suriye, PKK/PYD'ye karşı ayaklandı

PYD/PKK'lı teröristler ABD öncülüğünde IŞİD'den alınan bölgelerde sivilleri öldürüp kentleri yağmalıyordu. Halep'in kuzeyinde, muhaliflerin kontrolündeki Azez, Cerablus ve Bab ilçesinde terör örgütü PYD/PKK karşıtı gösteriler düzenlendi.

Suriye'nin Halep ilinin kuzeyindeki Azez, Cerablus ve Bab ilçesinde terör örgütü PKK/PYD karşıtı gösteriler düzenlendi.

Cuma namazından sonra Azez ilçe merkezinde toplanan binlerce Suriyeli, terör örgütü PKK/PYD'nin Azez ve Mare ilçesine yönelik saldırılarını kınayarak örgütün işgal ettiği Arap topraklarından çekilmesini istedi.

Ellerinde "devrim" bayraklarıyla meydanı dolduran Suriyeliler, üzerinde ''Tek seçeneğimiz PYD'ye askeri operasyonların yapılması'', ''PYD sadece çocukları öldürüyor'', ''PYD, Araplar, Türkmenler, Çerkesler ve Kürtler sizin eylemlerinize rağmen kardeştir'', ''PYD, işgal ettiğin Arap toplarından çekil'', ''Kandil'in teröristlerini, Arap topraklarından çıkartın'', ''PYD, işgal ettiğin toprakların bedelini ödeyeceksin'', ''Fırat Kılıcı, PKK ve PYD'nin işgal ettiği köylerimizi geri al'', ''PYD şeytandır" ve ''PYD, çocuklarımızı öldürüyor" yazan Arapça, İngilizce ve Türkçe dövizler taşıdı.

"PYD/PKK, SALDIRILARINDA HER GÜN ÇOCUKLAR ÖLÜYOR"

Gruptakiler, ''PYD, Kandilden getirdiğin köpeklerini al ve bölgeden çekil'', ''Fırat Kalkanı güçleri ile Özgür Suriye Ordusu, PYD'yi bölgeden çıkartın'' şeklinde slogan attı.

Azez'deki göstericilere hitaben konuşma yapan imam hatip Muhammed Akkaş, ''PYD, işgal ettiğin Arap topraklarından çekil. Şimdi çekilmezsen yarın senin için geç olabilir. Ey PKK, saldırılarında her gün çocuklar ölüyor. Bunun bedelini ödeyeceksin bir gün, bugün çok uzak değil'' dedi.

Gösteriye katılan Velid El Mahmud, ''Talebimiz, PYD'nin işgal ettiği Arap topraklarından çekilmesidir. PKK/PYD Suriye'deki halk devrimine ihanet ederek Arap kentlerine saldırarak işgal etti. Fırat Kalkanı ve Fırat Kılıcından, PYD'nin işgali altındaki toprakları almasını istiyoruz'' ifadesini kullandı.

Azez'deki gösteriye katılan Milad Eş Şahabi, ''Şu anda Halep'in kuzeyindeki toprakları PYD'nin işgali altındaki halk, örgüt karşıtı gösteriler düzenliyor. Suriyelilerin kanı değerlidir. Suriyelileri öldüren ve yerlerinden eden her kimse o katildir.'' diye konuştu.

Bu arada Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Özgür Suriye Ordusu'nun operasyonlarıyla terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan Cerablus ve Bab'ta da terör örgütü PKK/PYD karşıtı gösteriler düzenlendi.

Diğer yandan Cerablus ile Bab'ta da PKK/PYD karşıtı gösteriler düzenlendi. Gösterilerde PYD'nin işgal ettiği topraklardan çıkması istendi.