"Suriye politikası baştan beri yanlıştı"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, “Baştan beri Suriye politikasının büyük yanlışlarla dolu olduğuna inananlardanım" dedi.

Hürriyet'in haberine göre ‘bölgenin bir kez daha dizayn edilmeye çalışıldığını’ da vurgulayan Kurtulmuş, özetle şunları söyledi:

SUİKAST İDDİASI

Siyasette herkesin böyle bir tehdit altında olduğu aşikar. Çok ciddi istihbaratlar var. Özellikle parti başkanları için. Bu tür bireysel şeylerle Bahçeli’ye, Kılıçdaroğlu’na bir suikast yapıldığını düşünün. Allah korusun. Bırakın suikastın başarılı olmasını, Türkiye siyaseti şöyle bir sallanır. Ruslar ile iyileşme sürecine girmiş olmasaydık, Rus Büyükelçi suikastında kıyamet kopartırlardı.

"SURİYE POLİTİKASI YANLIŞLARLA DOLU"

Belki bizim göç ile ilgili eksiğimiz, göçmen bakanlığının bir an önce kurulması. Sıkıntılı bölgelerden gelenlerin özellikle bir müddet kontrol edilmesi lazım. Akrabalık hukukunu kullanıyorlar. Ama bu da hassas bir nokta. Kırgızistan’dan, Türkmenistan’dan gelen bir vatandaşa setler oluşturuyor olamazsınız, Türkiye onların ikinci vatanı.

Büyük resim çok net; bir asır evvelki oyunun 2. perdesi oynanıyor. Bölge bir kere daha dizayn ediliyor, bölünmeye çalışılıyor. Burada da bu oyunu bozabilecek tek ülke Türkiye olarak görüldüğü için bu oyuna müdahale etmemesi isteniyor. Bunun Türkiye’nin yönetim yapısıyla falan hiçbir ilgisi yok. Bu, 2. Sykes-Picot, çok açık. 10 sene öncesine göre mezhebi bakımdan da bölge çok daha fazla bölünmüş durumda. Meselenin başlangıcı 1991 Irak’ın işgalidir.

Başbakan’ın Irak ziyaretinde Irak Merkezi Hükümeti’yle Başika’daki Türk askeri varlığına ilişkin bir görüşme olacak. Başika’da onları da rahatlatacak bir öneri götürüyoruz. Çekilme söz konusu değil. Baştan beri Suriye politikasının büyük yanlışlarla dolu olduğuna inananlardanım. Tabii ki Esad rejiminin, zalimlerin yanında yer alacak değiliz. Şimdi bunları tamir ediyoruz, düzeltiyoruz. Suriye’de Ruslarla gidilecek olan görüşmelerde Halep üzerinden iyi bir Halep barışı ve Halep barışı üzerinden de iyi bir Suriye barışı tahkim edilmesi lazım. Musul meselesinde de yeni bir yaklaşımla Irak hükümetiyle bir ittifak yapılmalı. Önce ateşkesin doğru uygulanması, sonra masanın doğru kurulması önemli. Böyle bir katilin iş başında durmasının insani olmadığını düşünüyoruz. Ama ortada barış sürecinin görüşmelerinin başlamasıyla birlikte karşılıklı olarak karar verecek olan, masadaki insanlar.

"RUSYA ORTADOĞU'YA DÖNDÜ"

Emareler, eğer söylediklerini yaparsa Trump’ın dahil olmaktan ziyade mümkün olduğu kadar hızlı şekilde Ortadoğu’dan askeri varlığını çekmek tercihi ile yaklaşacağı yönünde. Ama siyaset belli olmaz, daha 20 Ocak’a çok var. Rusya, rejimin yanında yer alarak savaştan önce olmadıkları kadar bir güce sahip oldu. Ruslar yeniden Ortadoğu’ya döndü. ABD ne yapacağını bilmediği için sahada inisiyatifi Ruslara bıraktı.