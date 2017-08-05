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Suriye sınırına askeri sevkiyat

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Suriye sınırına askeri sevkiyat
Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen obüs yüklü tırlar Kilis'e ulaştı.

Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen obüs yüklü tırlar Kilis'e ulaştı.

Çeşitli birliklerden gönderilen 5'i obüs yüklü tırdan oluşan 6 araçlık konvoy, Kilis'ten geçerek İslahiye Suriye sınır hattı istikametine doğru hareket etti.

Askeri araçların, Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği ve sınırda konuşlandırılacağı öğrenildi.

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