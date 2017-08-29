Suriye sınırına Türk bayrağı ve Atatürk portresi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, Suriye sınırına örülen beton duvara Türk bayrakları ve Atatürk portresi resmedildi.

Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesinin karşısında yer alan Hürriyet Mahallesi'ndeki sınır hattına örülen modüler beton duvara, 2. Hudut Tabur Komutanlığı personelince 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Atatürk portresi ve Türk bayrakları yapıldı.





Yan yana üç blok üzerine gerçekleştirilen çizimde, kalpaklı Atatürk portresi, Türk bayrakları arasında yer aldı.

Resimde: "Beklediğim, ne araçtır ne topraktır ne taştır.

Beklediğim, kardeşimdir‚ evladımdır‚ yuvamdır.

Beklediğim, tarihimdir‚ namusumdur‚ atamdır.

Beklediğim, şerefimdir‚ özünde vatanımdır"

"Yüreğin pırıl pırıl, gün gibi meydandadır.

Kulağın komutanda, gözlerin düşmandadır.

Ordular kımıldanır, an olur bir sözünden.

Bir millet bakmaktadır senin bir çift gözünden" dizeleri yer aldı.