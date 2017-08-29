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Suriye sınırına Türk bayrağı ve Atatürk portresi

Suriye sınırına Türk bayrağı ve Atatürk portresi
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, Suriye sınırına örülen beton duvara Türk bayrakları ve Atatürk portresi resmedildi.
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