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Suriye sınırında 'bayrak' krizi

Suriye sınırında 'bayrak' krizi 1
Hatay Hassa'da bulunan PYD/PKK kontrolündeki Afrin kasabasının sınırın sıfır noktasına sözde PKK bayrağı açılması üzerine bölgeye top atışı yapıldı.
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Yeni Çağ Gazetesi
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