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Suriye sınırında yakalandı

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Suriye sınırında yakalandı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki yol kontrolünde Suriye'den yurda sokulduğu belirlenen 10 uzun namlulu silah ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Araçta 10 uzun namlulu silah, 1 tabanca, 17 şarjör ve 607 mermi el

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki yol kontrolünde Suriye'den yurda sokulduğu belirlenen 10 uzun namlulu silah ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Akçakale Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttüğü istihbarat çalışmaları kapsamında sınıra sıfır noktadaki Kepez Mahallesi kırsalında Abdullah U. yönetimindeki 63 VB 658 plakalı otomobilde arama yaptı.

Araçta 10 uzun namlulu silah, 1 tabanca, 17 şarjör ve 607 mermi ele geçirildi.Olayla ilgili araç sürücüsü Abdullah U, kardeşi İsa U. ile kuzenleri A.U. gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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