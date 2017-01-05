Suriye'de 2 şehit daha!

Suriye'de, Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında 2 askerimiz şehit düştü. Suriye'de verdiğimiz toplam şehit sayısı 42'ye yükseldi.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 134'üncü gününde El Bab merkezine ilerlemeye çalışan Özgür Suriye Ordusu güçlerine destek veren Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye IŞİD'li teröristler saldırı düzenlendi.

Saldırıda 2 asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı. Şehit askerin cenazesi ve yaralı askerler Kilis ve Gaziantep'teki hastanelere getirildi.

14 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca, Suriye'nin kuzeyindeki Bzaghah, Kabr Al Mukri, Suflaniyah ve Zammar bölgelerine hava harekatı düzenlendi. Hava harekatında, terör örgütü IŞİD mensuplarının barınma yeri, savunma ve silah mevzisi olarak kullandığı tespit edilen 12 hedef ateş altına alınarak imha edildi. İlk değerlendirmelere göre, 14 IŞİD'li terörist etkisiz hale getirildi.