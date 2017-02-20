Suriye'de dört Rus askeri öldü

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'de görevli dört Rus askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 16 Şubat’ta Suriye'nin Humus şehri yakınlarında Rus askeri aracının eşlik ettiği rejim güçlerinin konvoyuna bombalı araçla yapılan saldırıda dört Rus askerinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, iki Rus askerin de yaralandığı ifade edilerek, konvoyun Tiyas Hava Üssü'nden Humus şehrine giderken saldırıya uğradığı bildirildi.

Rus haber ajansları, konvoyu hedef alan bombanın telsizle kontrol edildiğini aktardı.