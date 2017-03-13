Bugünkü YENİÇAĞ »

Suriye'de en fazla çocuk ölümü 2016'da

»
Suriye'de en fazla çocuk ölümü 2016'da
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF), yayımladığı son rapora göre, geçen yıl Suriye'de en az 652 çocuk hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF), yayımladığı son rapora göre, geçen yıl Suriye'de çocuklar "eşi benzeri görülmememiş" şiddete ve ihlallere maruz kaldı.

Geçen yıl ölen, sakat kalan ve 7 yaşında savaşmaya zorlanan çocukların sayısında "dramatik" bir artış yaşandığı belirtilen raporda, "Suriye'de en fazla çocuk ölümü 2016 yılında yaşandı; geçen yıl en az 652 çocuk hayatını kaybetti." denildi.

Raporda, 255 çocuğunun okulda hayatını kaybettiği belirtilerek aralarında 7 yaşında çocukların da bulunduğu 850'den fazla çocuğun savaşmaya, intihar bombacısı olmaya, gardiyanlık ve cellatlık yapmaya zorlandığı kaydedildi.

UNICEF Ortadoğu ve Kuzey Afrika Sözcüsü Juliette Touma, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, Suriye'deki çocuklarının durumunun dibe vurduğunu ve çocukların uçurumun eşiğine sürüklendiğini söyledi.

"ÇOCUKLAR SESSİZCE ÖLÜYOR"

Suriye'de hastanelere ve sağlık çalışanlarına yönelik en az 338 saldırı düzenlendiği ifade edilen raporda bomba, kurşun ya da patlamalardan kurtulan çocukların ise önlenebilir hastalıkları tedavi edilemediği için sessizce hayatını kaybettiğine dikkat çekildi.

Raporda, kuşatma altında yaşayan 280 bin, erişimin zor olduğu bölgelerde ise 2,8 milyon çocuğun insani yardıma erişiminin olmadığı belirtildi.

2 MİLYON ÇOCUK ÖKSÜZ

Rapora göre, okulların üçte birinin yıkıldığı, barınak ya da askeri amaçlarla kullanıldığı Suriye'de 2 milyon çocuk okula gidemiyor.

Suriye'de iş savaşın başladığı 2011 yılından beri 6 milyon çocuk insani yardımlarla yaşıyor, 2,3 milyondan fazla çocuk ise Türkiye, Lübnan, Ürdün, Mısır ve Irak'ta mülteci konumunda.

İlgili Haberler
"Biliyorum artık dünyanın neden döndüğünü"
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
ABD'den, Membiç'e zırhlı araçABD'den, Membiç'e zırhlı araçSuriye'de en fazla çocuk ölümü 2016'daSuriye'de en fazla çocuk ölümü 2016'daNATO'dan Türkiye ve Hollanda açıklaması!NATO'dan Türkiye ve Hollanda açıklaması!Rusya'dan 'kriz' açıklaması!Rusya'dan 'kriz' açıklaması!The Times'tan çarpıcı analiz!The Times'tan çarpıcı analiz!PKK'nın gözü kulağı Suriye'de!PKK'nın gözü kulağı Suriye'de!Dünya basını 'Hollanda Krizini' nasıl gördü?Dünya basını 'Hollanda Krizini' nasıl gördü?Avrupa Konseyi'nden Hollanda açıklamasıAvrupa Konseyi'nden Hollanda açıklamasıIrkçı liderden küstah mesajlar!Irkçı liderden küstah mesajlar!Eski Hollandalı Bakan: Yanlış yaptıkEski Hollandalı Bakan: Yanlış yaptık
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti