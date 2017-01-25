Suriye'de İsrail plânını kim uyguladı?

İngilizlere göre "Orta Doğu" sayılan bölgeyle ilgili projelerin, önce İsrail'de ortaya çıktığı, sonra İngiltere'de pişirildiği ve nihayet ABD tarafından servis edildiği biliniyor. Meselâ Büyük Orta Doğu Projesi böyledir.

Tabii projenin nasıl uygulanacağına dair düşünceler de geliştirilmiştir. Bilinenlerden biri İsrail Strateji uzmanı Oded Yinon'un adıyla anılan plandır.

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Peki nedir Yinon planı?

Yüce Katırcıoğlu, konuyla ilgili yayın yapan Yenisöz gazetesinin 12 Ocak 2017 nüshasını gönderdi. Gazete, uzun bir makaleden oluşan Yinon Planı'nı, dizi yazı olarak yayınlamış.

Aslında Banu Avar, 5 Ağustos 2014'te, İsrailli strateji uzmanı Oded Yinon'un plânını kendi ağzından "İsrail, çevresindeki Arap devletlerini küçük parçalara bölerek İsrail'in bölgesel gücünü tesis etmelidir." diye özetlemiş ve Irak'ın Kürt, Şii ve Sünni devletlere bölünmesinin de Yinon Planı'nda öngörüldüğünü duyurmuştu.

Yenisöz'de yayınlanan 1982'de yazılmış makalesinde Yinon şöyle diyordu; "Bu plan tüm bölgenin küçük eyaletlere/bölgelere bölünmesi ve mevcut tüm Arap bölgelerinin yok edilmesidir. Bu İsrail stratejik düşüncesinin temelidir. Örnek vermek gerekirse, Ha'aretz'in askeri muhabiri Ze'ev Schiff, 6 Şubat 1982 tarihli yazısında Irak'ta İsrail için olabilecek en iyi şeyin, Irak'ın Şii, Sünni ve Kürt devletleri olarak ayrılması olacağını yazmıştır. Aslında planın bu yüzü oldukça eskidir."

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Planda Suriye ile ilgili tasarım da şöyleydi:

"Lübnan'ın beş bölgeye bölünmesi Mısır, Suriye ve Irak da dahil olmak üzere tüm Arap dünyası için bir başlangıçtır ve aslında Arap yarımadası şimdiden bu yolda ilerlemektedir. Suriye ve daha sonra Irak'ın feshi ve Lübnan'da olduğu gibi etnik ve dini bölgelere ayrılması İsrail'in uzun vadede Doğu cephesindeki bir numaralı hedefidir ve bunun için kısa vadede 'bu devletlerin askeri gücünün feshi' ana hedeftir.

Suriye etnik ve dini yapısına istinaden tıpkı bugün Lübnan'da olduğu gibi birkaç eyalete bölünecek ve kıyıda Şii-Alevi bir eyalet, Halep bölgesinde Sünni bir eyalet, Şam'da Kuzey komşusuna düşman olan bir diğer Sünni eyalet olacak ve Dürziler de belki bize ait olan Golan'da, mutlaka Havran'da Kuzey Ürdün'de başka eyaletler kuracaklardır."

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Suriye ve Irak ile ilgili İsrail'in parçalama planlarını, Türk basını hep "Amerikan planı" diye yazdı. Gerçi Amerikalılar da Irak ve Suriye ile ilgili bu planı seslendiriyordu ama işin kaynağının İsrail olduğunu Türkiye'de seslendiren pek az yazar vardı.

Burada akla, AKP iktidarının 2008 yılında, Türkiye-Suriye sınırının mayınlardan temizlenme işini bir İsrail firmasına vermek istemesi geliyor!

AKP iktidarı, Türkiye-Suriye sınırındaki mayınlı arazi şeridinin İsrailli bir firmaya 49 yıllığına devredilmesi için söz vermişti ve bunun için kanun çıkarmak istiyordu!

Fakat bu, "devletin topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin egemenliği altına koymak" suçunu oluşturuyordu ve cezası müebbet hapisti!

Suriye'deki terör gruplarının neden desteklendiği, Suriye'nin kuzeyinden Arap ve Türkmenler uzaklaştırılırken, bu ülkenin neden Yinon Planı'ndaki gibi parçalandığı, PKK'nın "çözüm süreci" boyunca bölgede neden hendek kazdığı, şimdi daha net anlaşılmıyor mu?

Şimdi soruyorum; Türkiye'ye İsrail projelerini uygulatanlara ve bu çerçevede Türkiye'nin askeri gücünü feshetmeye çalışanlara yasama, yürütme ve yargı teslim edilirse ne olur?