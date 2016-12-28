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Suriye'de jetlerimiz neden havalanamıyor?

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Suriye'de jetlerimiz neden havalanamıyor?
Türk Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları, iki günden beri Suriye’de IŞİD’ın elindeki El Bab kentine hava operasyonu yapamıyor.

Kent üzerindeki kötü hava koşulları ve yoğun bulut kütleleri nedeniyle hava harekâtı yapılamadığı öğrenildi. Yetkililerin verdiği bilgiye göre, etkili hava operasyonu için oldukça geniş bir alanda en az 20 dakika kadar sürecek açık hava koşullarının olması gerekiyor. İnsansız hava araçlarının (İHA) bulut aralıklarından bazı hedefleri seçerek koordinatlarını bildirdiği ve bu hedeflere topçu atışı yapıldığı belirtildi. Bir askeri kaynak, “Savaş uçağı, İHA’nın bildirdiği koordinattaki hedefin hareket etmesine fırsat vermeden bombalıyor. Bunun için uygun hava koşulu şart. Diğer durumda toplarla, hedefin hareket edebileceği de dikkate alınarak yapılan ölçümle atış yapılıyor” dedi.

158 HEDEF VURULDU

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) Fırat Kalkanı’nın 126. gününe ilişkin yapılan bilgilendirmede de sadece karadan yapılan atışlar ile çatışmalara yer verildi. Buna göre topçu atışlarıyla aralarında savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçların da olduğu 158 hedef vuruldu. Top atışlarıyla ayrıca TSK unsurlarının ilerleyişine engel olan IŞİD silah mevzileri baskı altında tutuldu. Arazideki çatışmalarda da 13 IŞİD teröristi etkisiz hale getirilirken, 2 muhalif yaşımını yitirdi, 1 muhalif yaralandı. Askeri kaynaklar, El Bab’a komando takviyesinin sadece Kayseri
veya Tunceli’den yapılmadığını söyledi. Aynı kaynaklar, “Batı’dan da takviye yapılıyor. Örneğin Denizli’den. Her hareketliliği de takviye olarak görmemek lazım” bilgisini paylaştı. 

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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