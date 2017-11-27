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Suriye'deki ABD üssü uydudan fotoğraflandı!

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Suriye'deki ABD üssü uydudan fotoğraflandı!
Türkiye sınırına yakın bir noktada bulunan üste ABD helikopterlerinin ve tesislerin arttığı göze çarpıyor. Uydu görüntülerinde dikkat çeken en önemli yer ise, yüksek ihtimalle güvenlik gerekçesiyle üzeri kapatılmış beyaz nokta.

Türkiye'nin karşı çıkmasına rağmen terör örgütü YPG ile Rakka operasyonuna girişen ABD, Suriye'nin kuzeyine yüzlerce TIR silah ve mühimmat gönderdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinde "Artık YPG'ye silah verilmeyecek" dedi ancak uydu görüntüleri Pentagon'un Suriye'nin kuzeyinde operasyona devam ettiğini gösteriyor.

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İç savaşı izleyen gözlemcilerin paylaştığı görüntüler, ABD'nin Harab Işk köyündeki üssünde helikopterlerin arttığını ortaya koydu. Üsteki tesislere de yenileri eklenmiş.

Uydu görüntülerinde dikkat çeken en önemli yer ise, yüksek ihtimalle güvenlik gerekçesiyle üzeri kapatılmış beyaz nokta.

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Washington'ın Suriye'nin kuzeyinde Harab Işk dışında daha büyük bir hava üssü de var. Haseke'nin kuzeydoğusundaki Rümeylan'da Ekim 2015'te kurulan üs, kargo uçaklarının da inebileceği büyüklükte.

Pentagon YPG'ye gönderdiği silahların bir kısmını Irak sınırından geçirerek kara yoluyla teslim etti. Silahların bir kısmı ise kargo uçaklarıyla Rümeylan'a indirildi.

İki hava üssü dışında ABD'nin bölgede sekiz ayrı noktada daha askerleri bulunuyor.

Çoğunluğunu terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'lilerin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDF), ABD'nin desteğiyle terör örgütü IŞİD'in başkenti Rakka'yı Ekim ayında geri almıştı. Halihazırda SDF güçleri Deyr ez Zor'un kuzeyine kadar inmiş durumda.

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Ankara ve Washington arasındaki YPG krizi, yaklaşık iki yıldır devam ediyor. Bir önceki başkan Barack Obama'nın görev süresinde tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan Türkiye-ABD ilişkileri, Donald Trump'ın gelişiyle de henüz onarılmış değil.

Fırat Kalkanı Harekâtı'yla Suriye'nin kuzeyinde Cerablus-Azez hattını teröristlerden temizleyen Türkiye, YPG'lilerin batıdaki Afrin'den de çıkmasını istiyor.

Türkiye, Rusya ve İran iç savaş ülkesinde bu yıl içinde önce çatışmasızlık bölgeleri ilan etmiş, ardından da söz konusu bölgelerde ateşkes sağlanmıştı. Silahların büyük oranda sustuğu Suriye'de terör örgütü IŞİD'in kökü kazındı.

Şimdi gözler, Cenevre'de bu ay sonunda düzenlenecek zirvede.

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