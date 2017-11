Suriye'den çıkma planı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye, Rusya ve İran arasında yapılan Soçi zirvesini değerlendirdiği konuşmasının şifreleri; Türkiye'nin Amerika ile Esad'ı devirmek için girdiği Suriye'den, Rusya ve İran ile nasıl çıkacağının politikasını ortaya koyuyor.

A. Erdoğan: "Ülkemize yönelik tehdit unsuruna karşı gerek İran'ın gerekse Rusya'nın bizim yanımızda yer almasını istiyoruz."

Şifre çözümü:

- Amerika PYD/YPG'nin yanındadır.

- Amerika Türkiye'yi yalnız bırakmıştır.

- Amerika'nın Suriye politikası, Türkiye-İran ve Rusya politikasından farklıdır.

B. Erdoğan: "İlla silah gücü olarak yanımızda yer alınmasını kastetmiyoruz. Diplomasi olarak o noktada karşı çıkmamaları yeterli. Şu anda herhangi bir ters duruş da söz konusu değil."

Şifre çözümü:

- Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücünün silah gücü takviyesine ihtiyacı yoktur.

- Türkiye'nin sınırında kurulması amaçlanan olası bir Kürt Devletine Rusya ve İran'ın diplomasi olarak karşı çıkmaları Türkiye için yeterlidir.

- Rusya ve İran'ın Türkiye'nin bu kararına aykırı tavır ve planları yoktur.

C. Erdoğan: "Yarın neler olabileceği, o anki şartlarla alakalıdır. Bu konuda bir şey olmaz türünden peşinen kestirip atma türünden bir anlayışın, bir yaklaşımın içinde olmamız çok da doğru olmaz. Siyasetin kapıları, malumunuz, son ana kadar her zaman açıktır. An itibarıyla o tür bir durum yok ortada."

Şifre çözümü:

- Esad ile görüşme o anki şartlarla alakalıdır.

- Esad ile anlaşma olmaz diye peşin bir anlayışımız yoktur.

- Esad ile görüşmeye Türkiye'nin kapısının her zaman açık olduğunu vurguluyor.

- Esad ile henüz görüşmenin başlamadığını açıklıyor.

D. Erdoğan: "ABD'nin de sürece katılımı şeklinde bir talep olursa, bunun kararını bu üçlü verecek. Bunda mutabıkız."

Şifre çözümü:

- Türkiye Amerika ile başlattığı Suriye operasyonuna İran ve Rusya ile son vermeyi amaçlıyor.

- Amerika'nın barış sürecine katkısına ihtiyaç olmadığı anlaşılıyor.

- Astana sürecinin Amerika'sız başladığını böyle de devam edeceğini belirtiyor.

E. Erdoğan: "Bu süreçte ABD ve koalisyon ortaklarının ne yaptıklarına, ne yapacaklarına da bakmak gerekiyor. Bir yanda çözüme yönelik belirli adımlar atılırken, diğer yanda ise ABD'nin Suriye'ye neredeyse 4 bin TIR zırhlı, tank, top, ağır silahlar soktuğunu görüyoruz. Bu yapılanları anlamak mümkün değil."

Şifre çözümü:

- Türkiye artık Koalisyon Ülkelerinin yanında değildir.

- Koalisyon ülkelerinin Suriye hedeflerini Türkiye bilmemektedir.

- Koalisyon çözüm arıyor gibi ama hala terör örgütünü silahlandırıyor.

F. Erdoğan: "Suriye'nin kuzeyinde o tür bir oluşum ihtimaline, Esed de muhalif. Onlar da muhalifler o tür bir ihtimale. Bazı şeyleri elbette paylaştı (Putin) ama tabii ki paylaşmadığı şeyler de vardır. Örneğin PYD-YPG'ye karşı Esed'in de olumsuz baktığından söz etti. Masada, PYD-YPG'nin yer almasını onun da istemediğine değindi. Bu çok da şaşırtıcı değil.

Şifre çözümü:

- Erdoğan söyleşinin başında Esad ile an itibarı ile dolaylı görüşme de olmadığını vurguluyor ama Suriye'nin kuzeyinde Kürt bölgesi ya da devleti oluşumuna Esed'in muhalif olduğunu belirterek aracılı (Putin) görüşme olduğunu itiraf ediyor.

Putin'in, Trump ile telefon görüşmesi yapmasının ardından Erdoğan'da Türkiye'ye döner dönmez Trump ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasında Soçi zirvesi, Beyaz Saray'ın açıklamasında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla Cenevre süreci dayanak gösterildi.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, "DEAŞ, PKK, FETÖ" isimleri, Beyaz Saray'ın açıklamasında isim verilmeden "terörle mücadelede işbirliği" şeklinde genel tanım kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, "Trump artık YPG'ye silah gönderilmeyeceği sözü verdi" denilirken, Beyaz Saray'ın açıklamasında bu ifade teyit edildi.

Sonucu özetleyecek olursak,

Türkiye, Esad'ı devirmek için Amerika ile Suriye'ye operasyona girdi ama başaramadı.

Türkiye bugün Rusya ve İran koordinesinde Suriye'den çıkmaya hazırlanıyor ki umarım başarır.