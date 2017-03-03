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Suriyeli gelinde rekor artış!

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Suriyeli gelinde rekor artış!
Türkiye İstatistik Kurumu 2016 yılı evlenme ve boşanma istatistiklerini yayımladı. Buna göre evlenen çiftlerin sayısı 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 1,4 azalarak 594 bin 493 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan rakamlara göre evlenen çiftlerin sayısı 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 1,4 azalarak 594 bin 493'e geriledi. Boşanan çiftlerin sayısı da bir önceki yıla göre yüzde 4,3 azalarak 126 bin 164 olarak gerçekleşti. En fazla yabancı gelin Suriyelilerden, en fazla yabancı damat Almanlardan seçildi. 
Yabancı gelinlerin sayısı 2016 yılında 22 bin 583 olurken, yabancı gelinler toplam gelinlerin yüzde 3,8’ini oluşturdu. Yabancı gelinler uyruklarına göre incelendiğinde, Suriyeli gelinler (6 bin 495 kişi) yüzde 28,8 ile birinci sırada yer aldı. Suriyeli gelinleri yüzde 11,7 ile Alman gelinler (2 bin 644 kişi) ve yüzde9,6 ile Azerbaycanlı gelinler (2 bin 170 kişi) izledi.

SURİYELİ DAMAT SAYISI 377 414

Yabancı damatların sayısı geçen yıl 3 bin 777 olurken, toplam damatların yüzde 0,6’sını oluşturdu. Yabancı damatlardan Alman damatlar (bin 338 kişi) yüzde 35,4 ile birinci sırada yer aldı. Alman damatları yüzde 10 ile Suriyeli damatlar (377 kişi) ve yüzde 7,7 ile Avusturyalı damatlar (291 kişi) takip etti.
Kaba boşanma hızının 2016 yılında en yüksek olduğu il, binde 2,63 ile İzmir olarak kayıtlara geçti. Bu ili binde 2,55 ile Muğla, binde 2,46 ile Antalya izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu iller ise binde 0,15 ile Hakkari ve Şırnak oldu. Bu illeri de binde 0,23 ile Siirt, binde 0,25 ile Muş izledi.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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