Suriyeli genç kızı ağabeyi atmış!

Kilis'te, ailesi tarafından zorla evlendirilmek istendiği için intihar girişiminde bulunduğu iddia edilen 16 yaşındaki kız, ağabeyi tarafından ikinci kattaki evlerinin penceresinden aşağı itilmesi sonucu düştüğünü anlattı.