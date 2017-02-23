Suriyeliler 2 Türk genci bıçakladı

Konya'da iki grup arasında tramvay durağı gişelerinde 'kart basmama' meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada, 2 kişi ağır yaralandı.

Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde meydana geldi.

17 yaşındaki F.O. ve 22 yaşındaki Oğuz Kaya, gişelerden kart okutmadan tramvay durağına girmek isteyen Suriyeli 2 kişiyi uyarınca önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Kavga sırasında F.O. sırtından, Oğuz Kaya ise karın boşluğundan bıçaklandı.



Duraktaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumları ağır olan yaralılardan F.O., Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Kaya ise Meram Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, eşgalini belirlediği şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.