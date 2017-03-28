Suriyeliler için açılan o merkezlere kapatma kararı

MEB, Bakanlığa bağlı okul/kurumlar ile ilişkilendirilmiş, kamu binaları dışında sivil toplum kuruluşları tarafından desteklenerek Suriyeliler için açılan 'Geçici Eğitim Merkezleri'nin yıl sonuna kadar kapatılmasına yönelik valiliklere yazı gönderdi.

Bakanlık Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Batman, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaali, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Şanlıurfa Valiliğine sivil toplum kuruluşlarının desteklediği geçici eğitim kampları ile ilgili yazı yazdı. Yazıda, geçici koruma altındaki sığınmacıların eğitim hizmetlerine erişebilmesi noktasında tek yetkili kurumun Milli Eğitim Bakanlığı olduğu hatırlatıldı. Türk Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 56'ncı maddesinde yer alan, 'Eğitim öğretim hizmetinin bu kanun hükümlerine göre devlet adına yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Milli Eğitim Bakanlığı sorumludur' ifadesi hatırlatılan yazıda şöyle denildi:



"Bu kapsamda ilgili yazı da dikkate alınarak, iliniz sınırları dahilinde Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlar ile ilişkilendirilmiş, kamu binaları dışında sivil toplum kuruluşları tarafından desteklenerek açılan Geçici Eğitim Merkezlerinin kapatılması için gerekli hazırlıkların yapılması, 2016/2017 eğitim ve öğretim yılı sonunu kadar gerekli tedbirlerin alınarak kapatma işlemlerinin gerçekleşmesi hususunda, gereğini ve bilgilerinizi rica ederim."