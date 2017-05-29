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Suriyeliler kimlik için birbirleriyle yarıştı

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Suriyeliler kimlik için birbirleriyle yarıştı
Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen mülteciler, Mersin'de geçici kimlik alabilmek için birbirini ezdi.

Suriye'den kaçarak Türkiye'ye sığınan mülteciler Mersin'de geçici kimlik alabilmek için birbirleri ile yarıştı. Çoğu zaman izlihama neden olan Suriyelilerin işlemlerin zorlukla tamamlandı.

167 bini kayıtlı yaklaşık 320 bini aşkın Suriyelinin yaşadığı Mersin'de sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk yaşandı. Geçici kimlik almak isteyen sığınmacılar Akdeniz İlçesi’ndeki İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne izlihama neden oldu.

Türkçe bilmedikleri için iletişim sorunu da yaşan sığınmacılar polis gözetiminde içeri alınmaya çalışılırken Göç İdaresi çareyi kapıları kapamakta buldu. Kapılar kapatıldıktan sonra sığınmacılar teker teker içeri alındı.

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