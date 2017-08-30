Suriyelilere fidye operasyonu

İstanbul'da bir alışveriş merkezinde fidyecilere yönelik operasyonu vatandaşlar film çekimi sandı. Operasyonda 2 Suriyeli yakalandı.

Suriyeli 2 kişi İstanbul'da fidye amacıyla rehin aldıkları Hani El A.'yı ellerinden kaçırınca bu kez de 18 yaşındaki akrabası Beşar E.'yi kaçırarak 40 bin lira fidye istediler. Kaçırılan gencin ağabeyi bir yandan fidyeciler pazarlık yaptı, diğer yandan da polise giderek şikayetçi oldu. Pazarlık sonucu fidyecilerin istedikleri para 15 bine indi. Paranın teslim edileceği alışveriş merkezinde polis, film sahnelerini aratmayan bir operasyonla Suriye uyruklu iki fidyeci yakaladı.

VATANDAŞLAR FİLM ÇEKİMİ SANDI

Vatandaşın film çekimi sandıkları operasyonda önce bir kişi yakalandı. Ardından dışarıda bekleyen ikinci fidyeci de yakalandı. Suriye uyruklu Abdülmecit A. ve Allaattin E. oldukları belirlenen şüphelilerin verdikleri adreste giden polis, kaçırılan Beşar E.'yi kurtardı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.