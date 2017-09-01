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"Suriyelilere tanınan ayrıcalık kimseye tanınmıyor!"

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"Suriyelilere tanınan ayrıcalık kimseye tanınmıyor!"
Gazeteci Saygı Öztürk, bugünkü köşesinde Türkiye'deki Suriyelilere tanınan hakkın, kimseye tanınmadığını yazdı.

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, bugünkü köşesinde "Bu nasıl sığınmacılık?" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

"Suriyelilere tanınan ayrıcalık kimseye tanınmıyor" diyen Öztürk, "Ankara'daki üniversite hastanesinde bir ameliyat için Türk vatandaşından 3 bin 400 lira alınırken, Türkiye'de kaydı olmayan örneğin Kerküklü, Musullu, Telaferli Türkmen'den aynı ameliyat için 11 bin 200 lira tahsil ediliyor ama o ameliyat Suriyeliye tamamen parasız…" ifadelerini kullandı.

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Öztürk'ün yazısından konuyla ilgili kısım şöyle:

"SURİYELİLERE TANINAN AYRICALIK KİMSEYE TANINMIYOR"

Suriye'den ülkemize gelen 3 milyona yakın kişi de sığınmacı durumunda… Ama ülkemizdekiler artık “sığınmacı” durumundan çıkmış, Türk vatandaşlarının ötesinde haklara sahip konuma getirilmiş. Sıra, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına alınmalarında… Bunun için Göç İdaresi tarafından çalışmalar yürütülüyor. Belki tamamı olmazsa bile Türk vatandaşıyla en az 3 yıllık evli olanlar, ülkemizde 5 yıldan fazla ikamet edenlerin yanı sıra önemli meslek sahibi, yatırım yapabilecek parasal gücü olanlar da “istisnai vatandaş” olarak alınabilecek. Suriyelilere tanınan ayrıcalık kimseye tanınmıyor. Bir örnek vereyim; Ankara'daki üniversite hastanesinde bir ameliyat için Türk vatandaşından 3 bin 400 lira alınırken, Türkiye'de kaydı olmayan örneğin Kerküklü, Musullu, Telaferli Türkmen'den aynı ameliyat için 11 bin 200 lira tahsil ediliyor ama o ameliyat Suriyeliye tamamen parasız…

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"BUNLARA SIĞINMACI DENEMEZ"

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, Suriye'de akrabaları var. Suriye ile sorunlar yaşamadığımız dönemlerde onlar Türkiye'ye, Türkiye'dekiler de Suriye'ye gidip gelir, bayramlarını kutlarlardı. Bugün durum farklı: Türkiye'de bulunan Suriyeliler, kaçtıkları ülkeye canları istediği zaman gidip geliyor. Günlerce Suriye'de kalıyor, sonra ülkemize dönüyor. Bayramlarda gidiyor, kalıyor ve daha sonra dönebiliyorsa, bunlara “sığınmacı” da denilemez. Çünkü 1951 tarihli sözleşmenin hiçbir statüsü, ülkemizde bulunan Suriyeliler için geçerli değil. Ülkesinden can güvenliği nedeniyle kaçtığını bildiklerimiz, ülkelerine gidebiliyor, orada kalabiliyor, işlerini yapabiliyor. O zaman, bunların ülkemizde bulundurulmasının farklı nedenleri olabilir. Suriyelilere 300'er lira bayram harçlığı verildi. Sınıra yakın ilçelerdeki kamu bankasının ATM'leri önünde uzun kuyruklar oluşturan Suriyeliler, parasını aldıktan sonra asıl ülkeleri Suriye'ye gitti. Bazısı geri dönmek istemiyor ama Türkiye'de kendilerine bir şeyler verileceği beklentisi içinde olmaları nedeniyle oradaki akrabalarını, komşularını da alıp ülkemize geliyor. Bazı yörelerde, Suriyelilerin iskanı için çalışma yapılıyor. Örneğin Kırıkhan'ın Gümit bölgesinde iş makineleriyle bunun hazırlığı yapılıyor. 

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