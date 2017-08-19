Suriyelilerin fidye için kaçırdığı Suriyeliyi, Türk polisi kurtardı!

İstanbul Esenyurt'ta meydana gelen olayda, Suriyeli bir genç Suriyeliler tarafından kaçırılarak fidye istendi. Kaçırılan gencin videosunu ailesini gönderdiler.

Esenyurt'ta Suriyeli bir genci kaçırarak ailesinden 50 bin lira fidye istediği öne sürülen 3 Suriyeli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Esenyurt İnönü Mahallesi'nde bir eve zorla giren 3 Suriyeli, 19 yaşındaki Musaab Faruk Alyasin'ı bıçakla tehdit ederek kaçırdı.

Kaçırılan Alyasin'in videolarını çekerek Suriye'de yaşayan ailesine yollayan şüpheliler, 50 bin lira istedi. Çocuklarının kaçırıldığını öğrenen aile Alyasin'in İstanbul'da yaşayan bir akrabası aracılığıyla durumu polise bildirdi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği Rehine ve Müzakere Timi ihbar üzerine operasyon düzenlendi. Müzakere ekipleri, ilk olarak gencin ailesiyle irtibata geçerek şüphelilerle iletişim halinde kalınmasını ve istedikleri fidyenin verileceğini söylemelerini istedi.

Daha sonra adresi belirleyen ekipler Esenyurt'taki siteye operasyon düzenledi.

Suriyeli Musaab E. (35), Hasan Z. (25) ve Amma D.'yi (30) yakalandı. Kaçırılan Musaab Faruk Alyasin de kurtarıldı