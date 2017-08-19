Bugünkü YENİÇAĞ »

Suriyelilerin fidye için kaçırdığı Suriyeliyi, Türk polisi kurtardı!

»
Suriyelilerin fidye için kaçırdığı Suriyeliyi, Türk polisi kurtardı!
İstanbul Esenyurt'ta meydana gelen olayda, Suriyeli bir genç Suriyeliler tarafından kaçırılarak fidye istendi. Kaçırılan gencin videosunu ailesini gönderdiler.

Esenyurt'ta Suriyeli bir genci kaçırarak ailesinden 50 bin lira fidye istediği öne sürülen 3 Suriyeli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Esenyurt İnönü Mahallesi'nde bir eve zorla giren 3 Suriyeli, 19 yaşındaki Musaab Faruk Alyasin'ı bıçakla tehdit ederek kaçırdı.

suriyeliler_istanbul_da_suriyeli_kacirdi.jpg

Kaçırılan Alyasin'in videolarını çekerek Suriye'de yaşayan ailesine yollayan şüpheliler, 50 bin lira istedi. Çocuklarının kaçırıldığını öğrenen aile Alyasin'in İstanbul'da yaşayan bir akrabası aracılığıyla durumu polise bildirdi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği Rehine ve Müzakere Timi ihbar üzerine operasyon düzenlendi.  Müzakere ekipleri, ilk olarak gencin ailesiyle irtibata geçerek şüphelilerle iletişim halinde kalınmasını ve istedikleri fidyenin verileceğini söylemelerini istedi.

Daha sonra adresi belirleyen ekipler Esenyurt'taki  siteye operasyon düzenledi. 

Suriyeli Musaab E. (35), Hasan Z. (25) ve Amma D.'yi (30) yakalandı. Kaçırılan Musaab Faruk Alyasin de kurtarıldı

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Suriyelilerin fidye için kaçırdığı Suriyeliyi, Türk polisi kurtardı!Suriyelilerin fidye için kaçırdığı Suriyeliyi, Türk polisi kurtardı!Adalet Bakanlığı 300 sözleşmeli personel alacakAdalet Bakanlığı 300 sözleşmeli personel alacakŞehitlerin kanı yerde kalmadıŞehitlerin kanı yerde kalmadıYine Atatürk Anıtı'na saldırı!Yine Atatürk Anıtı'na saldırı!Samsun'da denize çıplak giren Suriyeliyi linçten polis kurtardıSamsun'da denize çıplak giren Suriyeliyi linçten polis kurtardıAnkara Emniyet Müdürü emekliliğini istediAnkara Emniyet Müdürü emekliliğini istediMehmetçik İkiyaka Dağları'nda destan yazıyorMehmetçik İkiyaka Dağları'nda destan yazıyorTakvim Gazetesi, İspanya'daki saldırıyı Neymar'a bağladıTakvim Gazetesi, İspanya'daki saldırıyı Neymar'a bağladıHatay'da özel harekat polisleri ve jandarmadan operasyon!Hatay'da özel harekat polisleri ve jandarmadan operasyon!Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatından önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatından önemli açıklamalar
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti