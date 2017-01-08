Bugünkü YENİÇAĞ »

Sürmene alev alev!

»
Sürmene alev alev!
Trabzon'un Sürmene ilçesinde nedeni henüz bilinmeyen bir yangın çıktı. Orman yangınına sarp arazi nedeniyle müdahale edilemediği ve alevlerin Of ilçesine doğru ilerlediği belirtildi.

Trabzon'un Sürmene ilçesi Çamburnu mevkiinde bugün akşam saatlerinde orman yangını çıktı. Mesire alanında çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle yayılarak kilometreler alanı etkisi altına aldı. Neden çıktığı henüz belirlenemeyen yangına sarp araziden dolayı müdahale edilemiyor

Yangının çıktığı bölgeye Orman İşletme Şefliği'ne ait yangın söndürme ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri gönderilirken, yangının çıkış noktasına yakın yerde bulunan Çamburnu Katı Atık Tesisleri'ne giden yol da tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı.

Yangının Trabzon'un Of ilçesine doğru ilerlediği belirtildi.

img_5837.jpg

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Sürmene alev alev!Sürmene alev alev!Şırnak'ta 2 asker şehit olduŞırnak'ta 2 asker şehit olduMilli sporumuz atıcılık!..Milli sporumuz atıcılık!..Kahramanlar varsa vatan vardırKahramanlar varsa vatan vardırFethi Sekin…Fethi Sekin…FETÖ mağdurları sabırlı olsunlarFETÖ mağdurları sabırlı olsunlarDinî referanslı terör nasıl önlenir?Dinî referanslı terör nasıl önlenir?Anılarda SulukuleAnılarda SulukuleBayburt'ta katliam gibi kaza!Bayburt'ta katliam gibi kaza!Necdet Özel komisyonun sorularını neden yazılı cevapladı?Necdet Özel komisyonun sorularını neden yazılı cevapladı?
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti