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“Survivor”ın önlenemez cazibesi

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“Survivor”ın önlenemez cazibesi
TV 8’de yayınlanan “Survivor” yarışması yıllardır, yayınlandığı dönemin hem en çok izlenen, hem de sosyal medyada en çok konuşulan programı olma özelliğini sürdürüyor.

Bu yapımı bu kadar cazip kılan etkenlerin başında, katılan karakterlerin doğru seçilmesi geliyor. “Survivor”, sadece parkurlarda başarılı olabilenin değil, psikolojik olarak güçlü kalabilenin, birtakım entrikalar ve gruplaşmalarla diğerlerinin ayağını kaydırabilenin, seyirciyi avcunun içine almakta etkili olabilecek, düzgün konuşma, yalnızlaşma, mağduriyeti avantaja çevirebilme, polemiklerle öne çıkabilme gibi özelliklere sahip olanın yıldızlaştığı bir yarışma. Tıpkı siyaset sahnesinde olduğu gibi, matematik hesapları var, eylemlerin halkın oyuna çevrileceği tezgahlar var, ekranda daha çok görünebilmek için çıkarılan suni kavgalar var. İşte tüm bunlar, yarışmalardaki heyecan unsuruyla birleşince bu programı zirveye taşıyor.

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