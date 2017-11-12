Suudi Arabistan-Lübnan gerilimi tırmanıyor

Hariri'nin istifasının ardından Suudi Arabsitan'da alıkonduğu iddiaları ile iki ülke arasında yaşanan gerginlik tırmanmaya devam ediyor.

İki hafta önce sürpriz bir kararla görevinden istifa eden Hariri’nin ardından ortaya birçok iddia atılmıştı. Hizbullah lideri Nasrallah’ın daha önce iddia ettiği, “Hariri, Suudi Arabistan’da ev hapsinde” açıklamasını yapmıştı.

Nasrallah’ın iddiasının ardından Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn bugün bir açıklama yaptı. Avn, “Hariri’nin özgürlüğünün Riyad yönetimi, tarafından engellendiğini söylerken, “Hariri, gizemli şartlar altında Riyad’da yaşıyor. Özgürlüğünü kısıtlıyorlar. Ailesiyle birlikte görüşemiyor” ifadesini kullandı.

Öte yandan Reuters’ın son dakika şeklinde geçtiği haberde ise Riyad yönetiminin Arap Birliği’ni acil olarak toplanmaya çağırdığı belirtildi. Mısır’ın resmi devlet ajansı MENA’nın üst düzey Arap Birliği yetkililerine dayandırdığı haberde, Arap Birliği üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının gelecek hafta bir araya gelmesi bekleniyor. Bu çağrının sebebi olarak ise İran gösterildi. Toplantıda İran’ın masaya yatırılması bekleniyor.

Bölgede tansiyonu artıran bir diğer gelişme ise Yemen’den geldi. Yemen ile Suudi Arabistan’daki gerilim tekrar yükseliyor. Yemen’deki Husiler, düşmanlara ait savaş gemileri ve petrol tankerlerini vuracaklarını açıkladı. Suudi Arabistan’a göre İran destekli Husiler, 4 Kasım’da Riyad Havalimanı’na balistik füze ile saldırmış ve bunun ardından Suudi liderliğindeki koalisyon Yemen limanlarını kapatma kararı almıştı.