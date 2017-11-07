Suudi Arabistan: Lübnan'ı savaş ilan eden bir ülke olarak göreceğiz

Suudi Arabistan Körfez İşleri Bakanı Samir el Sabhan, Hizbullah'ın hareketleri sebebiyle Lübnan'ı savaş ilan eden ülke olarak göreceklerini belirtti.

Suudi bakan, Lübnan hükümetinin, Hizbullah’ın Suudi Arabistan’a yönelik tehlikeden haberdar olması gerektiğini kaydetti ve “Hizbullah militanlarının Suudi Arabistan'a yönelik hareketleri sebebiyle Lübnan'ı savaş ilan eden bir ülke olarak göreceğiz” dedi.

Hizbullah militanlarının, Suudi Arabistan’a yönelik tüm saldırılardan sorumlu olduğunu söyleyen El Sabhan, örgütü uyuşturucu kaçakçılığı ve gençlere terör eğitimi vermekle suçladı.

Lübnan hükümetinin Hizbullah’ın saldırganlığını dizginlemesini beklediklerini dile getiren bakan, ayrıca Lübnan Başbakanı Saad Hariri’nin baskı altında istifa ettiği yönündeki açıklamaların ‘Lübnanlıları dağıtmak’ amacıyla yapıldığını da sözlerine ekledi.