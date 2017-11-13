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Suudi Arabistan Yemen'e ablukayı kaldırıyor!

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Suudi Arabistan Yemen'e ablukayı kaldırıyor!
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'deki havaalanlarını ve limanları yeniden açmaya başlayacağı açıklandı

Suudi Arabistan Krallığının Birleşmiş Milletlere Daimi Elçiliği'nin yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'deki havaalanlarını ve limanları yeniden açmaya başlayacağını" açıkladı.

Husilerin, 4 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yönelik füze saldırısı, koalisyon güçlerinin, Yemen'deki hava, deniz ve kara tüm sınır geçişlerinin kapatılmasını öngören kararı almasına yol açmış, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, söz konusu kararın, "İran'ın müttefiki Husilere, füze göndermesine mahal veren denetim prosedürlerindeki boşlukların ortadan kaldırılması" nedeniyle alındığını belirtilmişti. 

Birleşmiş Milletler (BM) ve bazı uluslararası insani yardım kuruluşları, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun, Yemen'deki havaalanları, limanlar ve kara sınırlarını kapatma kararından derin endişe duyulduğunu bildirmişti.

Yemen meşru hükumeti'ne karşı ayaklanan Husi güçlerine karşı oluşturulan Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonunda yer alan Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) desteklediği Hizam Emni milisleri Aden'in Zeyt limanının kontrolünü Yemen ordu güçlerinden almıştı.

Mahalli kaynaklar, Hizam Emni milislerinin, Aden'in Bureyka mıntıkasındaki Zeyt limanının yönetimine ele geçirmek için Yemen ordusunun 4. Tugayına bağlı Zeyt limanı muhafızlarına saldırdı. Çıkan çatışmada Apaçi helikopterlerinin de kullanıldığı belirtildi. Aden'in el Bureyka bölgesindeki Zeyt limanının petrol nakli için kullanıldığı belirtilmişti.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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