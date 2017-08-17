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Suudi Arabistan'da 1 ayda 2 prens öldü!

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Suudi Arabistan'da 1 ayda 2 prens öldü!
Suudi Arabistan Kraliyet Sarayı'ndan Prens Bender bin Fahd bin Saad bin Abdulrahman el Suud'un yaşamını yitirdiği açıklandı. Prens Bender bin Fahd, bu ay öldüğü açıklanan ikinci Suudi prens.

Ülkenin resmi haber ajansı SPA'nın aktardığına göre, Suudi Arabistan Kraliyet Sarayı, Prens Bender bin Fahd bin Saad bin Abdulrahman el Suud'un hayatını kaybettiğini bildirdi.

Dün öldüğü belirtilen prensin ölüm nedeni hakkında bir bilgi verilmezken, cenaze töreninin bugün gerçekleşeceği aktarıldı. Öte yandan Prens Bender bin Fahd'ın, bu ay öldüğü açıklanan ikinci Suudi prens olması akıllarda soru işareti yarattı.

Prens Selman bin Abdullah bin Turki el Suud'un da 8 Ağustos'ta hayatını kaybettiği belirtilmişti.

26 yaşındaki prensin ölüm nedeni hakkında da bir bilgi verilmemişti ancak Eremnews haber sitesi prensin akrabalarına dayandırdığı haberinde prensin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtmişti.

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