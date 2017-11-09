Suudi Arabistan'da 800 milyar dolarlık operasyon

Suudi Arabistan'da başlayan prens ve bakanlara yönelik operasyonda 1700 hesaba el konulurken hesaplarda toplamda 800 milyar dolar olduğu öğrenildi.

Suudi Arabistan’da kraliyet ailesi, bakanlar ve generallere yönelik büyük tasfiye hareketi sürüyor. 2009’daki Cidde su baskınları ve 2012’deki MERS virüsü salgınına ilişkin soruşturma kapsamında başlatılan yolsuzluk operasyonunda, dün yeni tutuklamalar geldi.

Kara para aklama, rüşvet, zimmete para geçirme suçlarından yüzlerce kraliyet üyesi ve işadamı gözaltına alındı.

Son gözaltıların, 2011’de ölen Savunma Bakanı Prens Sultan bin Abdulaziz ile ve ailesi ile yakın bağlantısı olan kişiler olduğu ileri sürülüyor.

‘YATIRIMI REDDETTİLER’ İDDIASI

Habertürk'ün haberine göre veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığındaki komisyonun emriyle tutuklanan veya görevden uzaklaştırılanlara ait banka hesaplarına da el konuluyor. Reuters Haber Ajansı, el konulan hesapların sayısının 1700’e ulaştığını duyurdu. Amerikan Wall Street Journal Gazetesi’ne göre ise el konulan hesaplardaki varlıkların toplamı 800 milyar doları (3.1 trilyon TL) buluyor.Katar’ın El Cezire Televizyonu’nun tutuklanan prenslerden birine yakın çevrelere dayandırdığı haberine göre, Veliaht Prens Selman, operasyona, başında olduğu “Vizyon 2030 Projesi” kapsamında ülkeye yatırım yapmaya çağırdığı Prens el-Velid bin Talal’dan ret yanıtı alması üzerine karar verdi.

Habere göre Selman, tutuklamalarla ülkenin diğer zenginlerine “Ya ödeyin ya da hapsi boylayın” mesajı vermek istiyor. Veliaht prens, Vizyon 2030 Projesi kapsamında ülkenin Mısır ve Ürdün sınırına yakın bir bölgeye 600 milyar dolar maliyetli bir megakent oluşturacağını açıklamıştı.

Ülkeyi “Ilımlı islam ülkesi” haline getireceğini ifade eden Selman, Vizyon 2030 Projesi kapsamında sosyal dönüşümler de planlıyor. Proje, ABD tarafından da destekleniyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Demokrasi, İnsan Hakları ve Çalışma Ofisi (DRL), dün “proje kapsamındaki sosyal ve ekonomik reformları destekleyen projeleri finansmanla ödüllendireceğini” açıkladı.

TUTUKLU PRENSLERİN SERVETİ DUDAK UÇUKLATIYOR

Suudi Arabistan'da 60 fazla prensin de aralarında bulunduğu tasfiye hareketi sadece ülkeyi değil tüm bölgeyi etkiledi. Başkent Riyad'daki lüks Ritz Carlton Oteli'nde tutulan Suudi Kraliyet ailesi üyeleri ve onların servetleri en az 42.2 milyar dolar. Tutuklu prenslerden yalnızca 6'sının kimliği açıklandı.