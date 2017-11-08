Suudi Arabistan'da yolsuzluk operasyonunda kritik gelişme!

Suudi Arabistan Para Ajansı (SAMA), başsavcılığın talimatı doğrultusunda, yolsuzluk nedeniyle gözaltına alınan kişilerin hesaplarının dondurulduğunu duyurdu.

Suudi Arabistan Para Ajansı (SAMA), başsavcılığın talimatı doğrultusunda, yolsuzluk nedeniyle gözaltına alınan kişilerin hesaplarının dondurulduğunu duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, SAMA, başsavcılığın talimatı gereği yolsuzluk nedeni ile gözaltına alınan ve aralarında prens, üst düzey görevliler ve milyarder iş adamlarının bulunduğu kişilerin "özel banka hesaplarını" dondurdu.

SAMA halihazırda, sadece kişisel hesapların dondurulduğunu, gözaltındaki kişilere ait veya gözaltındaki kişilerin hisselerinin bulunduğu şirket hesaplarına yönelik bu aşamada herhangi bir dondurma işleminin uygulanmadığını açıkladı.

Bankalara konuyla ilgili talimatın gönderildiği ve hesapların dondurulduğu ifade edilirken, Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren firmaların söz konusu soruşturmalardan etkilenmeksizin işlemlerine, yurt içi ile yurt dışı para havalesine devam edebilecekleri kaydedildi.

RUTİN OLARAK DEVAM EDECEK

Suudi Arabistan'da yolsuzlukla suçlanan ve şahsi hesapları dondurulan kişilere ait şirketlerin çalışmalarına rutin olarak devam edeceği açıklandı.

Ülkenin resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Ekonomi ve Kalkınma Konseyi, başkent Riyad'daki Yemame Sarayı'nda Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında toplandı.

"Yolsuzluk" operasyonuyla ilgili gelişmelerin ele alındığı toplantıda, yolsuzlukla suçlanan ve şahsi hesapları dondurulan kişilere ait şirketlerin çalışmalarına rutin olarak devam edeceği bildirildi.

Haberde, Muhammed bin Selman'ın söz konusu şirketlerdeki ortakların ve yürütme birimlerinin ekonomik faaliyetlerini, projelerini, mali ve idari işlerini iç tüzük dahilinde sürdürmelerinin sağlanması ve tüm tarafların haklarının korunması için ilgili bakanlara talimat verdiği belirtildi.

Toplantıda, bu oluşumların faaliyetlerinin sürmesinin ekonomiye, iş olanaklarına, adil rekabet güvencesine ve yatırım fırsatlarına katkı sağladığı ifade edildi.