Suudi Arabistan'daki gözaltılarda 2. dalga!

Suudi Arabistan'da prensler, bakanlar ve eski bakanların gözaltına alındığı 'yolsuzluk soruşturmasında' 2. dalga başladı. Suudi yetkililer bugün bir dizi gözaltının daha gerçekleştiğini duyurdu.

Konuya yakın kaynakların aktardığına göre Suudi Arabistan'da siyasi ve iş dünyası elitlerine yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni gözlatılar yaşandı.

Hafta sonu onlarca prens, bakan ve eski bakan 'kara para aklamak', 'rüşvet', 'resmi görevi kişisel çıkar amaçlı kullanmak' ve 'dolandırıcılık' gibi suçlamalarla gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar arasında dünyanın en zengin 100 kişisinden biri olan ve Bodrum seyahatleriyle gündeme gelen prens El-Velid bin Talal da vardı.

Gözaltı operasyonu Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın iktidarını güçlendirme adımı olarak görülmüştü.

Kaynaklar yeni gözaltına alınanlar arasında Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile 2011'de ölen Savunma Bakanı Prens Sultan bin Abdülaziz'in ailesinden isimler olduğunu söyledi.

Gözaltına alınan diğerlerinin ise alt düzey yönetici ve yetkililerden oluştuğu belirtildi.

BANKA HESAPLARININ DONDURULDUĞU BELİRTİLDİ

Veliaht Prens dün gözaltına alınan isimlerin kişisel banka hesaplarının dondurulduğunu ancak gözaltındaki kişilere ait veya gözaltındaki kişilerin hisselerinin bulunduğu şirket hesaplarına yönelik bu aşamada herhangi bir dondurma işleminin uygulanmadığını açıklamıştı.

Kaynakalr, soruşturma kapsamında Suud ailesinin en üst düzey isimlerinden biri olan Prens Muhammed bin Nayif'in de banka hesaplarının dondurulduğunu söyledi.

Suudi bankacılık kaynaklarına göre dondurlan hesap sayısı 1700'ü aştı. Bu sayının halen yükseldiği de ifade edildi.