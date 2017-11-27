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Suudi Arabistan'dan tarihte bir ilk!

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Suudi Arabistan'dan tarihte bir ilk!
Suudi Arabistan ekonomideki petrole bağımlılığını azaltmak için turizmde atağa kalkıyor. Suudi hükümeti, ülkeye turist olarak gelmek isteyenler için 2018 yılından itibaren vize verecek.

Turizm geliri sadece Müslüman ülkelerden haç ibadetini yerine getirmek için gelenlere bağlı olan Suudi Arabistan, turizmde yeni bir hamleye hazırlanıyor.

İLK KEZ TURİST VİZESİ

Habertürk'ün haberine göre Suudi Turizm Komisyonu'nun başındaki isim olan Prens Sultan bin Salman, ülkeyi deneyimlemek ve güzelliğini görmek isteyenler için önümüzdeki yıldan itibaren turist vizeleri verilmeye başlanacağını söyledi. Suudi Arabistan vizesi şimdiye kadar ülkeye iş yapmak ve çalışmak için gelenler ve kutsal yerleri ziyaret etmek isteyenlerle sınırlıydı.

Suudi Arabistan turizm hamlesi ise ülke ekonomisinin petrole olan bağımlılığını azaltmayı hedefliyor. 2030 yılına kadar yılda 30 milyon turist çekmek ve 2020 yılına kadar da yıllık turizm gelirinin 47 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

TATİL KÖYLERİ, TEMA PARK VE MEGA ŞEHİR

Suudi Arabistan, bu hedefine ulaşmak için turistleri çekecek yatırımlara da başladı. Ülkede Kızıl Deniz kıyısında tatil köyleri inşaa edilecek, bunun yanında 2022 yılına kadar bir tema park kurulacak.

Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman, geçtiğimiz günlerde Kızıldeniz kıyısında 500 milyar dolarlık bir maliyetle mega kent inşa edeceklerini açıklamıştı. Bu öega şehir Mısır ve Ürdün'le de bağlantılı olacak.

NEOM adı verilen ve 26 bin 500 kilometre karelik bir alana yayılacak olan kenti, Akabe Körfezi'nde ve Süveyş Kanalı ile deniz ticaret yollarına yakın bir noktada inşa edilecek.

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