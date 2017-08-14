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Suudi Arabistan'ın veliaht prensi 300 bavulla Bodrum'a tatile geldi

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Suudi Arabistan'ın veliaht prensi 300 bavulla Bodrum'a tatile geldi
Suudi Arabistan'ın veliaht prensi El Velid Bin Tallal Bin Abdülaziz El Suud ve ailesi, tatil için 300 bavulla Muğla'nın Bodrum İlçesine geldi.

Suudi Arabistan Kralı Abdullah’ın yeğeni olan 62 yaşındaki işadamı ve Kingdom Holding Yönetim Kurulu Başkanı Prens El Velid Bin Tallal Bin Abdülaziz El Suud, eşi ve kızları ile birlikte tatil için Bodrum' geldi.

150 kişilik kafileyle kraliyet ailesine ait özel jumbo uçakla Milas- Bodrum Havalimanı’na gelen Suudi prensi Konsolosluk görevlileri karşıladı. 32 milyar dolarlık serveti ile dünyanın sayılı zenginlerinden biri olan Suudi prens ve ailesi apron içinde kendilerini bekleyen VIP araçlara bindi.

Havalimanının VIP kapısından çıkan Suudi prens ve ailesine trafik polisleri ve özel harekat ekipleri eşlik etti. Havalimanında alınan üst düzey güvenlik önlemleri nedeniyle basın mensupları polisler tarafından alanın dışına çıkarıldı.

Uzun kuyruklu bir konvoyla Yalıkavak'ta bulunan Palmarin'e geçen prens ve ailesi yakın dostlarını ziyaret etti. Mare restoranda eşi ve kızlarıyla birlikte vakit geçiren prens buradan korumaları eşliğinde Cennetkoy'da bulunan ultra lüks bir otele geçti.

300 BAVUL VE 30 BİSİKLET KAMYONLARLA TAŞINDI

Prens El Velid Bin Tallal Bin Abdülaziz El Suud ve ailesi havalimanından ayrıldıktan sonra özel eşyaları Bodrum nakliyata ait kamyonlara taşındı. 50 kişilik ekip tarafından nakliye kamyonuna 300 bavul ve 30 bisiklet taşındığı öğrenildi. Prensin 1 uçak dolusu bavulunun ise daha önce geldiği öğrenildi.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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