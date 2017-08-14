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Suudi Arabistan'ın veliaht prensi 300 bavulla Bodrum'a tatile geldi

Suudi Arabistan'ın veliaht prensi 300 bavulla Bodrum'a tatile geldi
Suudi Arabistan'ın veliaht prensi El Velid Bin Tallal Bin Abdülaziz El Suud ve ailesi, tatil için 300 bavulla Muğla'nın Bodrum İlçesine geldi.
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