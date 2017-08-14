Bugünkü YENİÇAĞ »
ANASAYFA
YAZARLAR
SİYASET
EKONOMİ
DÜNYA
GÜNCEL
SPOR
FOTO GALERİ
VİDEO
KİTAP
DİĞER »
TEKNOLOJİ
BİLİM
OTOMOTİV
MEDYA POLEMİK
KÜLTÜR SANAT
ZAMAN TÜNELİ
SİNEMA
ZAP DEDİK
DİZİ-RÖPORTAJ
KONUK KALEM
ARAŞTIRMA
BASIN İLAN
REKLAM
SAĞLIK
VİDEO GALERİ
»
Gündem
»
Suudi Arabistan'ın veliaht prensi 300 bavulla Bodrum'a tatile geldi
Suudi Arabistan'ın veliaht prensi 300 bavulla Bodrum'a tatile geldi
Suudi Arabistan'ın veliaht prensi El Velid Bin Tallal Bin Abdülaziz El Suud ve ailesi, tatil için 300 bavulla Muğla'nın Bodrum İlçesine geldi.
14 Ağustos 2017 Pazartesi 09:33
Yorumlar
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Reyting oyunu böyle ortaya çıktı
Suudi Arabistan'ın veliaht prensi 300 bavulla Bodrum'a tatile geldi
Antalya'da boğa paniği
ABD sokakları savaş alanına döndü
Eren Bülbül son yolculuğuna böyle uğurlandı
Türkiye, Eren Bülbül'e ağlıyor!
Akşener'den yeni parti açıklaması: Bir ilk olacak
Usain Bolt, kariyerinin son yarışını tamamlayamadı
Erdoğan, Coca-Cola fabrikasını böyle açtı!
Fikret Orman: "Beşiktaş üzerine oynanan oyunlara gelmeyeceğiz"n oyunlara gelmeyeceğiz"
İETT şoförü, otobüsü durdurup namaz kıldı
Tacize uğrayan kadınlar yardım istedikleri polisten dayak yedi
Kategoriler
Eğlence
Spor
Asayiş
Genel
Gündem
Kültür-Sanat
Medya
FOTO GALERİ
Yaşlı atletlerin azmi böyle tarihe geçti
13 Ağustos 2017 / Günün Karikatürü / Emre ULAŞ
15 adımda zayıflama yöntemleri
@Gazete_Yenicag tarafından gönderilen tweetler
Yeniçağ Gazetesi
ÇOK OKUNANLAR
Yeni parti üzerine notlar
Ümit Özdağ'dan yeni parti hakkında önemli açıklamalar!
Türk dünyasında dillere destan olan vatan aşkı
Lafı eveleyip gevelemeyin
PKK veya ABD'nin Maçka stratejisi!
Eren'in ailesi 'ihmal olabilir' dedi, müfettişler araştıracak!
Reyting oyunu ortaya çıktı
Diyanet İşlerine 'Erdoğan' ayarı
Ahlak hedefiniz var mı?
Suudi Arabistan'ın veliaht prensi 300 bavulla Bodrum'a tatile geldi
Kuzey Kore’den flaş hamle
Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 14 08 2017
Künye
İletişim
Ziyaretçi Defteri
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58
Günün Öne Çıkan Haberleri
Yeni parti üzerine notlar
Ümit Özdağ'dan yeni parti hakkında önemli açıklamalar!
Türk dünyasında dillere destan olan vatan aşkı
Lafı eveleyip gevelemeyin
PKK veya ABD'nin Maçka stratejisi!
Eren'in ailesi 'ihmal olabilir' dedi, müfettişler araştıracak!
Reyting oyunu ortaya çıktı
Diyanet İşlerine 'Erdoğan' ayarı
Ahlak hedefiniz var mı?
Suudi Arabistan'ın veliaht prensi 300 bavulla Bodrum'a tatile geldi
Kuzey Kore’den flaş hamle
Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 14 08 2017
Ankara'da korkunç kaza
Orta Doğu yıllardır "içinden çıkılmaz" bir baş belası!
Ankara'da feci kaza: 4 ölü, 18 yaralı!
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.