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Suudi prensler böyle görüntülendi
Suudi prensler böyle görüntülendi
Sosyal medyada, Ritz Carlton'ın Riyad'daki otelinde tutulduğu iddia edilen prenslere ait olduğu sanılan görüntüler paylaşıldı.
07 Kasım 2017 Salı 10:55
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