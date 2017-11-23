Suudi prenslere işkence

Suudi Arabistan'daki prens ve bakan gözaltılarının ardından İngiliz basının ortaya attığı bir habere göre, tutuklu bakan ve prenslere işkence yapılıyor.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, ay başında Suudi Arabistan’da yolsuzluk gerekçesiyle gözaltına alınan prens ve bakanlar Amerikan özel güvenlik şirketlerinde çalışan paralı askerler tarafından sorgulanıyor.

Suudi Arabistan’daki bir kaynağa dayandırılan habere göre, paralı askerler hakaret ederek sorguladıkları prensleri dövüyor ve ayaklarından asıyor. Twitter'ın en büyük ikinci ortağı olan Bodrum aşığı Suudi Prens Talal da ayağından asılanlar arasında.

Bu operasyonla, gözaltına alınanların 194 milyar dolardan fazla parasına el konulduğu tahmin ediliyor.

“VELİAHT PRENS BİZZAT SORGULUYOR”

Kaynak, Riyad’daki Ritz Carlton otelinde tutulan bütün zenginlerin yabancıların gözetimi altında olduğunu söyledi. “Muhammed bin Salman, yıllarca gözaltına alınanların önünde eğilen Suudi güvenlik görevlilerini istemiyor. Otelin dışında Suudi Özel Harekât birlikleri var ancak içeride özel şirket var. Abu Dabi’den gelip her şeyi kontrol altına aldılar” diye konuştu.

Veliaht Prens’in de bazı sorgulara bizzat katıldığını belirten kaynak, “Önemli bir şey varsa, kendi çok nazik bir şekilde sorular soruyor. Ancak odadan çıktığında, paralı askerler içeri giriyor ve tutuklular hakarete uğruyor, tokatlanıyor, asılıyor ve işkence görüyor” dedi.