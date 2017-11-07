Bugünkü YENİÇAĞ »

Suudi prenslerin gözaltında flaş gelişme

»
Suudi prenslerin gözaltında flaş gelişme
11 prens, 4 bakan ve bir dizi eski bakanın yolsuzluk suçlamaları kapsamında gerçekleştirilen gözaltıların henüz başlangıç olduğu bildirilirken, prenslerin gözaltılarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Suudi savcı el Mucib açıklamasında "Bu nerede olursa olsun yolsuzluğun kökünün kazınması için hayati önemdeki sürecin yalnızca başlangıcı" dedi.​

Soruşturmada '1. aşamanın' tamamlandığını belirten el Mucib "Epey kanıt toplandı ve ayrıntılı sorgulamalar yapılıyor" dedi.

El Mucib yargılamaların da açık bir şekilde zaman içinde yapılacağını söyledi. Gözaltı operasyonu Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın iktidarını güçlendirme adımı olarak görülmüştü.

Ülkedeki yolsuzluk karşıtı kurumu yöneten 32 yaşındaki prens, aralarında dünyanın en zengin 100 kişisinden biri olan prens El-Velid bin Talal'ın da olduğu 11 Suudi prens, bakan ve eski bakanların gözaltına alınması emrini vermişti.

Bu arada sosyal medyada, Ritz Carlton'ın Riyad'daki otelinde tutulduğu iddia edilen prenslere ait olduğu sanılan görüntüler paylaşıldı. 

İlgili Haberler
Trump'dan Suudilere destekSuudi prens ve yetkilileri taşıyan helikopter düştüSuudi prenslere otelde gözaltı
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Başbakan Binali Yıldırım'dan Paradise Papers açıklamasıBaşbakan Binali Yıldırım'dan Paradise Papers açıklamasıSarıyer Ayazağa'da şantiyede göçükSarıyer Ayazağa'da şantiyede göçükSuudi prenslerin gözaltında flaş gelişmeSuudi prenslerin gözaltında flaş gelişmeMedya Arkası (07.11.2017)Medya Arkası (07.11.2017)Trump'dan Suudilere destekTrump'dan Suudilere destekÖnkibar'dan saldırısı sonrası ilk yazıÖnkibar'dan saldırısı sonrası ilk yazıPeşmerge başı Barzani'den ABD çıkışıPeşmerge başı Barzani'den ABD çıkışıZarrab davasında yeni gelişme!Zarrab davasında yeni gelişme!Köylünün parasıyla makam aracı!Köylünün parasıyla makam aracı!Okul kazanı patladı: Ölü ve yaralılar varOkul kazanı patladı: Ölü ve yaralılar var
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti