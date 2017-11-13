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Suudiler, Arap Birliği'ni toplantıya çağırdı

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Suudiler, Arap Birliği'ni toplantıya çağırdı
Suudi Arabistan'ın, Arap dışişleri bakanlarının gelecek pazar acil toplantı düzenlemesi çağrısı yaptığı kaydedildi.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Arap Birliği'nden bir yetkiliye dayandırdığı haberde, Suudi yönetiminin, Arap dışişleri bakanlarının gelecek pazar acil toplantı düzenlemesi çağrısı yaptığı kaydedildi.

Suudi Arabistan ile Arap Birliği'nden konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan ile Körfez ülkeleri, İran'ı Irak, Lübnan, Yemen ve Suriye'yi istikrarsızlaştırmakla suçluyor. Bu bağlamda yaşanan son olay, Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri'nin, kurduğu hükümetin güvenoyu almasının üzerinden bir yıl geçmeden 4 Kasım'da, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da istifasını açıklaması oldu. 

Hariri, istifa konuşmasında, "Hizbullah ve İran'ın bölgeyi istikrarsızlaştırdığını" belirterek, "kendisine suikast düzenlenebileceği endişesi taşıdığını" kaydetmişti.

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