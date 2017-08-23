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Suudiler oteli vurdu: 33 ölü

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Suudiler oteli vurdu: 33 ölü
Yemen'de bir otele hava saldırısı düzenlendi. Yemen yerel medya kaynakları en az 33 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı, Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü

Reuters'ın haberine göre Yemen'in başkenti Sana'nın kuzeyinde bulunan bir otele hava saldırısı düzenlendi. Saldırının Suudi Arabistan tarafından gerçekleşmiş olabileceği düşünülürken Yemen'de İran'a müttefik Husiler ile savaşmakta olan Suudi liderliğindeki koalisyon sözcüsü yorumda bulunmadı. Reuters, raporları bağımsız bir şekilde doğrulayamağını belirtirken saldırı sonucu en az 33 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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