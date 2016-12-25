Tabanı yağlayan vıııınnn...

Kaldık mı el elde, baş başta...

Yazmıştım, "Suriye'de yapacağımız her girişimde yalnız olduğumuzu bilelim" demiştim...

İşte sonucu...

El Bab'ta DEAŞ ile çatışan tek silahlı kuvvet Mehmetçik...

Nerede koalisyon?

ÖSO dahil, elinde silah olan ve kabadayılık taslayanlar tabanı yağlayıp vııınnnn...

Savaşmaktan kaçtıkları ortaya çıktı...

* * *

"Ülkeyi bu bataklığa sokmayalım" dedik ama dinletemedik. Terörle mücadeleye önem verdiğimizi gösterdiğimiz zaman dünya peşimizden gelecek sandık, yine kandırıldık...

Kimse gelmedi; tesadüfen oradan geçerken uğrayanlar da pabucun pahalı olduğunu görünce rotalarını değiştirdi...

Böyle dünyaya elbet de terör musallat olur!

* * *

Suriye'deki gücümüz kaç kişi, o da meçhul...

El Bab'da verilen mücadeleyle Fırat Kalkanı denilen harekâta kaç Mehmetçik'in, ürettiğimiz ne tür silahlarla ve araçlarla katıldığı açıklanmadı...

Askerlik sırrı...

Ancak her şey bittiğinde, Suriye'de ne kadar silahlı gücümüzün mücadele verdiğini öğreneceğiz...

* * *

Suriye'de terörle mücadele mi var, yoksa savaş mı?

Adını koyan yok, ancak savaş olduğu kesin...

Kendi halkını bombalayan ve Halep'ten çıkmasını da engellemeye kalkan rejim güçleri bir yandan, kürt teröristlere destek çıkan ABD bir yandan, Esad'ın arkasına geçen Ruslar bir yandan, saftorik haldeki biz de bir yandan dünyanın başına bela kesilen terörizmle al külâh ver külâh halindeyiz...

Düpedüz savaş bu!

Terörle yapılan başı kıçı belli olmayan böyle bir savaş, herhalde hayırlı bir sonuçla bitmez...

Zira terör için verilen mücadele don lastiği gibidir, çektikçe uzar, kısalmaz!

* * *

Savaştan kaçmak, terörle mücadele için bizimle birlikte ayağa kalkar gibi yapan iki süper gücün oyunu...

Oyunun senaryosu da belli; hasıl olan bataklığın

faturasını mutlaka bize ödetmeyi planladıkları anlaşılıyor...

Kulakları çınlasın, Erdoğan'ın sesini duyar gibiyim:

-Bu da böyle biline!

* * *

Ülkeyi yönetenler bir an önce bu oyunu sonlandırmalı ki artık yâd ellerde sahne almayalım...

Üstelik Orta oyunu bize göre de değil!

DERKENAR

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ÜÇ askerimizin DEAŞ katillerinin eline geçtiği haberinden sonra bu defa ikisinin hunharca katledilmek suretiyle şehit edildiği haberi geldi. Önceki gün Kalkınma Bakanı "Biz de duyduk ama teyit ettiremedik" filan dedi. Neden Savunma Bakanı değil de Kalkınma Bakanı; açıklama görevi ona kadar düştü mü? Haberler doğru mu, yanlış mı lûtfen Başbakan yanıtlasın.

Fail bulundu

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Herifler bizi nasıl da kandırmış....

Irak'ta görevli askerlerimizin başına çuval geçirten fail bulundu; emri Orgeneral Raymond Odiero vermiş...

Olayın yaşandığı gün ABD kuvvetlerinin Irak'taki komutanı Davit Petraeus idi. Petraeus, "O emri ben vermedim, general Odiero verdi" diyerek aradan sıyrıldı.

Odiero bu açıklamayı yalanlamadı ve konuya ilişkin konuşmayacağını söyledi.

Unutulmasın, bir suçlama karşısında susmak, suçlamayı kabullenmek demektir!

ANLAMLI SÖZLER

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Halk iktidardan korktuğunda dikta, iktidar halktan korktuğunda özgürlük var demektir.(Thomas Jefferson)