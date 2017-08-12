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Tacize uğrayan kadınlar yardım istedikleri polisten dayak yedi
Tacize uğrayan kadınlar yardım istedikleri polisten dayak yedi
İzmir'de, 19 ve 22 yaşındaki iki kadın, motosikletli şahısların tacizine uğradıktan sonra yardım istedikleri polisler tarafından darp edildi.
12 Ağustos 2017 Cumartesi 10:43
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