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Tacize uğrayan kadınlar yardım istedikleri polisten dayak yedi

Tacize uğrayan kadınlar yardım istedikleri polisten dayak yedi
İzmir'de, 19 ve 22 yaşındaki iki kadın, motosikletli şahısların tacizine uğradıktan sonra yardım istedikleri polisler tarafından darp edildi.
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