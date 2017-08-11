Tahkim Kurulu Beşiktaş'a verilen cezaları onadı

PFDK, siyah-beyazlı ekibe Konyaspor ile oynanan maçta çıkan saha olayları nedeniyle 1 maç seyircisiz oynama cezası vermişti.

Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın 6 Ağustos'ta Konyaspor ile oynanan maçta çıkan saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 1 maç seyircisiz oynama ve 100 bin lira para cezasını onadı. Açıklanan kararlara göre ayrıca 'profesyonelliğe aykırı hareket' nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezasına çarptırılan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın cezası da onandı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş taraftarları 13 Ağustos'ta İstanbul'da takımlarının Antalyaspor'u ağırladığı maçta tribünden destekleyemeyecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) Tahkim Kurulu'nun açıklamasına dair yayınlanan sonuç şöyle:

"TFF Tahkim Kurulu 11 Ağustos 2017 günlü (38) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyayı inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

E.2017/321 - K.2017/312

Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.'nin, kulüp ve kulüp başkanı Fikret Orman hakkındaki PFDK'nın 10.08.2017 tarih ve E.2017-2018/2 - K.2017-2018/2 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 100.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,

- Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. kulüp başkanı Fikret Orman'ın, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti ve 30.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, Karar verilmiştir."

NELER YAŞANMIŞTI?

İki takım taraftarları da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak maça giderken polis aramasından geçmiş, çokça kesici ve delici alete güvenlik güçleri tarafından el konulmuştu.