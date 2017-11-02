Tahkim Kurulu'ndan Caner Erkin'e kötü haber!

Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir ile oynadığı maçın ardından görüntülerden 6 maç ceza alan Caner Erkin'in cezası onandı.

Süper Lig’de Beşiktaş’ın Medipol Başakşehir ile oynadığı maçta hakeme yaptığı centilmenlik dışı hareketler nedeniyle 6 maç ceza alan Caner Erkin’in cezası Tahkim Kurulu tarafından onandı.

Bilindiği üzere Caner Erkin, Medipol Başakşehir ile oynanan maçta hakem Mete Kalkavan’a atılan beraberlik golünün ardından el-kol hareketleri ile tepki gösteren Caner Erkin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmişti.

PFDK, hakeme centilmenlik dışı hareketlerde bulunduğu gerekçesiyle Caner Erkin’e 6 maç ceza vermişti.

Karara itiraz eden Beşiktaş, Tahkim Kurulu’na cezanın düşürülmesi için başvurmuştu. Bugün toplanan kurul, oyçokluğu ile Caner Erkin’e verilen cezayı onama kararı alırken cezanın ertelenmesi talebini de reddetti. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamada Caner Erkin’in cezasının onanması ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

“Futbolcu Caner Erkin’in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT’nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca takdiren ve teşdiden 2 resmi müsabakadan men ve 26.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,

– Futbolcu Caner Erkin’in, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca takdiren ve teşdiden 4 resmi müsabakadan men ve 17.500 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,

– Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,…Karar verilmiştir.

Tahkim Kurulu”