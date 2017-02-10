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Tahkim Kurulu'ndan Şenol Güneş kararı!

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Tahkim Kurulu'ndan Şenol Güneş kararı!
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan kupa maçında yaşanan olaylar nedeniyle 1 maç ceza alan Şenol Güneş için Beşiktaş harekete geçti. Ancak Tahkim Kurulu ret yanıtı verdi.

Siyah beyazlı yönetim bu akşam 19.00'da Kardemir Karabükspor ile deplasmanda yapacakları maç öncesi Türkiye Futbol Federasyonu'na, Şenol Güneş için başvuruda bulundu.

Tahkim Kurulu'na müracaat eden Beşiktaş, Teknik Direktörleri Şenol Güneş'e verilen bir maçlık cezanın ertelenmesini ve bu akşam hocalarının sahaya çıkmasını talep etti.

İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi, kanuni haklarını kullandıklarını ifade ederek, "Şenol Güneş'in cezası ertelenmeli. Bunun için gerekli başvuruyu yaptık. Yanıt bekliyoruz. Cezalar bizim için ağır" diye konuştu.

Tahkim Kurulu Beşiktaş'ın başvurusunu inceledi ret kararı aldı. Bu durumda Şenol Güneş bu akşam sahaya çıkamayacak. 

Karar şöyle:

"Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş'nin, kulüp teknik direktörü Şenol Güneş hakkındaki PFDK'nın 09.02.2017 tarih ve E.2016-2017/653 - K.2016-2017/774 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

- Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş. teknik direktörü Şenol Güneş'in, rakip takım futbolcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir. (K.2017/58)"

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