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Takım arkadaşları Tolga Ciğerci'ye lakap taktı

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Takım arkadaşları Tolga Ciğerci'ye lakap taktı
Sezona çok iyi başlayan ve üç maçta fileleri dört kez sarsan Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci'ye takım arkadaşları lakap taktı.

Attığı goller kadar saha içindeki verilen görevleri eksiksiz yapan Tolga Ciğerci, herkesin gözüne girmeyi başardı. Galatasaray sezona 7 transfer yaparak başlamıştı ama en büyük kazanç, geçen sezon ıslıklanan gurbetçi oyuncu oldu. Uzaktan şut denemelerinde geçen sezon başarılı olamayan Tolga, bu yıl şimdiden 4 gole ulaştı ve kariyerinde atmadığı kadar golü 5 maçta buldu. Kayserispor ve Osmanlıspor filelerini havalandıran gurbetçi orta saha, Sivas kalesini de boş geçmedi. Arkadaşları Sivas karşılaşması sonrası, “Sami değil, Tolga Khedira” diye takıldı.

Tudor, Tolga'yı gizli golcü gibi kullanıyor. Hırvat hoca, gurbetçi oyuncudan klasik bir ön libero gibi değil orta sahanın her yerinde oynayan bir joker gibi kullanıyor. Tolga da takıma ekstra katkı yapıyor.

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