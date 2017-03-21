'Taksim iddianamesi' tamamlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Taksim Meydanı'nda 39 kişinin yaralanmasına neden olan olaylara ilişkin iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Taksim Meydanı'nda 39 kişinin yaralanmasına neden olan olaylara ilişkin 11'i tutuklu, 4'ü firari 99 şüpheli asker hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile "kasten öldürmeye teşebbüs", "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "mala zarar verme" suçlarından çeşitli hapis cezalarına çarptırılmaları istemiyle iddianame hazırlandı.